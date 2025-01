Weekend di riposo non preventivato per la Confelici Carni Cagliari, che dopo il blitz di mercoledì in casa di Mondragone, domenica avrebbe dovuto ricevere la visita del Pescara Bk 2.0 a Monte Mixi. Gli abruzzesi, fanalino di coda della Division F con appena 4 punti, hanno però deciso di rinunciare alla trasferta nell'Isola, pressoché inutile ai fini della graduatoria della seconda fase (a contare saranno solo i punti accumulati negli scontri diretti).

L'Esperia, dunque, incasserà la scontata vittoria a tavolino e ne approfitterà per tirare il fiato dopo la fiammata di inizio 2025, caratterizzata da ben 4 vittorie consecutive, tutte convincenti sul piano della prestazione. Il cammino del quintetto di Manca si concluderà a quota 34 punti, al secondo posto in classifica. I punti da far valere in Poule Gold, al momento, sono 10, ma potrebbero diventare 12 nel caso in cui L'Aquila, impegnata domenica contro Palestrina, dovesse restare fuori dalle prime 6 posizioni.

Villani e soci, intanto, hanno già il quadro delle avversarie da affrontare nella Poule Gold, a detta degli addetti ai lavori alcune tra le più forti d'Italia nella categoria: a Monte Mixi faranno capolino Vigor Matelica, Recanati, Loreto Pesaro, Attila Porto Recanati, Ozzano e Bramante Pesaro. La seconda fase della stagione, che determinerà le gerarchie playoff, prenderà il via tra due settimane.

«Il livello dovrebbe essere piuttosto alto, leggendo i nomi e conoscendo i budget delle società che parteciperanno», commenta il tecnico cagliaritano Manca, «faremo di tutto per giocarcela anche contro avversarie così tanto attrezzate».

© Riproduzione riservata