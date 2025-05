La Confelici Carni Cagliari non si ferma. Dopo aver espugnato Roma una settimana fa, i rossoblù si ripetono anche nelle Marche: vittoria 66-64 sul campo dell’Halley Informatica Matelica in Gara 1 della semifinale playoff di Serie B Interregionale. Un successo che profuma d’impresa e spalanca scenari entusiasmanti: giovedì alle 21 si gioca a Monte Mixi, e in caso di bis l’Esperia volerebbe in finale, a un passo dalla Serie B Nazionale.

È la vittoria della solidità mentale, della tenuta difensiva e del gruppo. La Confelici ha resistito all’urto iniziale di Matelica, volata subito sull’11-0, senza perdere lucidità. Ha saputo cambiare faccia, rispondere colpo su colpo e alla lunga imporre la sua legge con intelligenza e personalità.

La gara. Dopo il parziale iniziale firmato Matelica, i cagliaritani hanno impiegato oltre 5 minuti per segnare il primo canestro, ma hanno ricucito il gap con pazienza. Dopo aver chiuso sotto di uno all’intervallo (28-27), i sardi hanno preso il controllo nella terza frazione, approfittando di un antisportivo a Panzini e del nervosismo dei marchigiani, fino a prendere decisamente in mano l'inerzia.

Nell’ultimo quarto Matelica è tornata sotto, complici i problemi di falli (fuori Bartolozzi a 4 minuti dalla fine) e una nuova fase di appannamento offensivo per Cagliari. Ma nei momenti chiave, la lucidità l’ha fatta da padrona: Thiam ha trovato un gioco da tre punti di enorme peso specifico, Giordano ha segnato i liberi della sicurezza, e Locci ha sigillato il vantaggio approfittando di un fallo tecnico fischiato alla panchina avversaria. L’ultima tripla del possibile pareggio, mandata per aria da Riccio, è finita sul ferro, facendo esplodere la gioia dei cagliaritani.

Vigor Matelica-Esperia 64-66

Halley Informatica Matelica: Arnaldo 19, Rolli, Panzini 14, Pali ne, Dieng 9, Morgillo ne, Mazzotti 2, Zanzottera 12, Riccio 6, Gaeta ne, Musci 2, Eliantonio. Allenatore Trullo

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 3, Cabriolu 4, Giordano 20, Villani ne, Thiam 6, Picciau 10, Locci 3, Maresca 9, Bartolozzi 8, Sanna 3. Allenatore F. Manca

Parziali: 14-11; 28-27; 48-55

© Riproduzione riservata