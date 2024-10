La Confelici Carni inciampa a Roma. Dopo due vittorie esterne consecutive, i granata di coach Manca incappano in una battuta d'arresto sul parquet della Carver, vittoriosa per 68-66 dopo una gara spesso sui binari dell'equilibrio.

Ai granata (privi di Potì) non è bastato il debutto assoluto del nuovo play argentino Marco Giordano, a segno con 8 punti ma spesso impreciso al tiro (2/13).

La gara. Concentrata in difesa e fluida in attacco: l'Esperia parte meglio, e dopo pochi possessi è avanti sul 12-4 con una tripla del giovanissimo Pili, in campo per tanti minuti anche in virtù del forfait di Potì. Cabriolu in contropiede regala ai suoi anche la doppia cifra di vantaggio, poi però il tecnico della Carver pesca dalla panchina Benincasa: il lungo capitolino ha un impatto immediato sulla sfida, e dopo aver guidato i suoi nel dimezzare lo svantaggio al 10' (16-11), ispira anche il sorpasso spalleggiato da Lucarelli. Il quintetto di Manca non si lascia travolgere e resta in scia, firmando il pari a quota 29 con Maresca. Poco prima della pausa lunga, però, i padroni di casa infilano un break di 6-0 che li porta alla pausa lunga avanti sul 35-29.

Al rientro in campo gli esperini faticano e toccano anche il -7. Al 25' coach Manca concede spazio anche a Giordano, e la partita si porta nuovamente sui binari dell'equilibrio. In avvio di ultimo quarto il sorpasso porta la firma di Nicola Manca, prezioso in uscita dalla panchina. La Carver replica ma si vede nuovamente superata da una tripla di Locci. Nell'ultimo minuto, però, i capitolini trovano il modo di rimettere la testa avanti con due liberi di Martino e Di Bello, mentre l'Esperia sbaglia per due volte la chance del nuovo pareggio e alza bandiera bianca.



Carver-Esperia 68-66

Carver Roma: Di Bello 13, Scianaro 6, Toti ne, Gheorghiu ne, Vitale 2, Lucarelli 12, Martino 17, Benincasa 18, Galli, Vitti, Pizziconi ne. Allenatore Tretta

Confelici Carni Cagliari: Manca 7, Cabriolu 8, Giordano 8, Potì ne, Villani ne, Thiam 4, Picciau, Locci 11, Maresca 13, Pili 7, Sanna 8. Allenatore Manca

Parziali: 11-16; 35-29; 48-46

