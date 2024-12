Si svolge interamente al sabato l'ultimo turno dell'anno solare nella Serie C Unica di basket maschile. Cinque le sfide in programma per la 9^ giornata di andata della regular season.

Con la capolista imbattuta Innovyou Sennori ferma per il turno di riposo, i fari sono puntati sulla coppia di inseguitrici che cerca di recuperare terreno: alle 18.30 la Sirius Nuoro del bomber argentino Mariani non vuole sbagliare in casa contro la Coral Alghero, mentre alla stessa ora i "Pumas" dell'Olimpia Cagliari saranno alle prese con l'insidiosa trasferta in casa del Cus Sassari di coach Sassu.

Dopo l'ultima battuta d'arresto in casa della Ferrini, Il Veliero Calasetta vuole rialzarsi nel match che, alle 18, lo vedrà opposto al Sant'Orsola Sassari sul parquet amico di Scia Main. Trasferta molto complessa per l'Antonianum Quartu, di scena al PalaSimula di Sassari contro la Torres (17.30). Alle 20 si chiude con la Pisano Arredamenti impegnata ugualmente nel Capoluogo turritano contro la Dinamo B, ancora ferma al palo in classifica.

La Serie C Unica tornerà poi in campo nel weekend dell'11-12 gennaio 2025.

Classifica: Sennori 16, Olimpia e Nuoro 10, Ferrini, Calasetta e Torres 8, Coral e Sant'Orsola 6, Cus Sassari e Antonianum 4, Dinamo B 0.

