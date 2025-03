Non conosce soste la marcia dell'Innovyou Sennori nel campionato di Serie C Unica di basket maschile. Tra le mura amiche di Sorso, i romangini piegano anche le resistenze di Calasetta nel big match del settimo turno (94-81) e conquistano la 17esima vittoria su altrettante gare disputate in stagione. Dopo un avvio positivo dei tabarchini, avanti di 6 lunghezze alla prima sirena, i padroni di casa hanno preso il sopravvento nei due quarti centrali per poi archiviare la pratica nel finale guidati dai 26 punti di Hubalek.

Alle spalle dell'Innovyou, l'Olimpia Cagliari resta salda al secondo posto solitario nonostante il turno di riposo. La Ferrini Pisano Arredamenti, infatti, non ne approfitta e scivola inaspettatamente in casa contro il Sant'Orsola Sassari. Privi di Salone, i quartesi controllano con buon piglio i primi 20 minuti, poi però calano alla distanza e perdono per 67-63.

Si rialza la Sirius Nuoro, che tra le mura amiche del PalaConi strapazza senza pietà la Torres (102-60) dopo un match che ha avuto storia soltanto nei primi 10 minuti. I trascinare i "Sirbones" di coach Puddu ci ha pensato il tandem Doglio-Mariani, autore di 55 punti complessivi. E nella zona centrale della graduatoria tiene il ritmo anche la Coral Alghero, che mette le cose in discesa già nel primo quarto (+10 sul 27-17) e piega le resistenze del Cus Sassari.

Vittoria agevole, infine, anche per l'Antonianum, che a Quartu domina in lungo e in largo il match contro il fanalino di coda Dinamo B (82-56).

Coral-Cus Sassari 79-65

Coral Alghero: Cesaraccio 24, Monte, Tilloca 2, Sahud 23, Fumanti 8, Musso 10, Manunza 7, Ibba 1, Cherchi, Busi, Simula 4. Allenatore Longano

Cus Sassari: Onali ne, Dongu, Porcheddu 1, Chessa 5, Ruiu ne, Spanu 6, Cecchini 16, Piras 8, Lizzeri 19, Idini 10, Gaio, Demartis. Allenatore Sassu

Parziali: 27-17; 50-40; 65-52

Nuoro-Torres 102-60

Sirius Nuoro: Doglio 23, Mariani 32, Seddone, Canu 9, Radakovic 12, Spina, E. Puddu 7, Loddo 2, Ballore 2, Cecchin 10, Assui 5. Allenatore D. Puddu

Sef Torres: S. Casu 17, Raffo 8, Angius 4, Tanda 3, Giordo 2, Piredda 2, Panai 4, E. Casu 20, Pazzola. Allenatore Carlini

Parziali: 23-18; 45-29; 77-47

Ferrini-Sant'Orsola 63-67

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 7, Puddu ne, Pedrazzini 8, Graviano 13, Murru, Saba 8, Gambella ne, Fois 7, Fancello 20, Dessì ne. Allenatore Fioretto

Tavoni Sassari: Vargiu 13, Bertolini 10, Aroni 9, Fara, Cugia 3, Usai, Scanu Manunta 10, Cipriano 2, Gueye 10, Pisano 10. Allenatore Porcu

Parziali: 20-13; 44-31; 51-50

Sennori-Calasetta 94-81

Innovyou Sennori: Cordedda 11, Puggioni 14, Spano, Merella 22, Mat. Cabras 8, Werlich 5, Marreu 1, Tola ne, Pisano 7, S. Piras, Hubalek 26, Mar. Cabras ne. Allenatore G. Piras

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 5, Russo 14, Penoni, S. Zucca 16, Graaf 12, Amoruso 10, Salis 5, Mattana 5, Mpeck 14. Allenatore Frisolone

Parziali: 21-27; 49-45; 73-61

Antonianum-Dinamo 82-56

Antonianum Quartu: E. Piras 5, Pirisi 2, G. Piras 2, Putignano 21, Ruggeri 1, Tiragallo 2, Biggio 12, Cogoni 5, Jordan 17, Onnis 12, Medda 3. Allenatore Atella

Dinamo Sassari B: Macciocu 14, Brau 2, Marongiu 1, Denti 3, Giua 2, Patrick 3, Pitirra 16, Calzaghe 1, Pitirra 2, Pompianu 10, Barabino 2, Cubeddu. Allenatore Mura

Parziali: 24-13; 38-37; 59-41

Classifica: Sennori 34, Olimpia 24, Ferrini Quartu e Calasetta 22, Nuoro 18, Coral Alghero 16, Torres 14, Antonianum Quartu e Sant'Orsola Sassari 10, Cus Sassari 8, Dinamo B 2.

