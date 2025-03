Il sesto turno di ritorno della Serie C Unica si giocherà interamente di sabato. Il match di punta si disputerà alle 20 al PalaSimula di Sassari, dove la capolista imbattuta Innovyou Sennori cercherà di mantenere il suo percorso perfetto contro il Tavoni Sant’Orsola.

Impegno esterno per l’Olimpia Cagliari, seconda in classifica, che alle 18.30 sarà ospite al PalaSerradimigni contro l’ultima in graduatoria, Dinamo B. Per i Pumas di Roberto Zucca, reduci dalla vittoria contro Calasetta, è un impegno da non fallire.

Torna invece tra le mura amiche del PalaSant’Elena la Ferrini Pisano Arredamenti, che alle 19 affronterà la Coral di Alghero. Gli argentini Sahud e Musso, autori di un’ottima prestazione nell’ultimo turno contro la Torres, hanno portato la loro squadra al sesto posto solitario in classifica.

In casa gioca anche Il Veliero Calasetta, quarto in classifica: gli uomini di Frisolone se la vedranno con l’insidioso Antonianum Quartu al PalAversano alle 18.

Alle 17.30, sempre al PalaSimula di Sassari, è in programma il derby tra Torres e Cus Sassari. Riposa la Sirius Nuoro.

Classifica: Sennori 30, Olimpia Cagliari 22, Ferrini e Calasetta 20, Nuoro 16, Coral 14, Torres 12, Antonianum, Sant’Orsola e Cus Sassari 8, Dinamo B 2.

