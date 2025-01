Giornata nera per le due squadre sarde della serie A di basket in carrozzina. A Porto Torres fallisce l'assalto al primato dell'Asinara Waves che si fa superare davanti al pubblico amico da Cantù: 65-75 il finale.

I portotorresi hanno anche iniziato bene andando a + 9 ma i plurititolati brianzoli hanno recuperato e usando bene un organico davvero lungo hanno poi sorpassato e vinto. Ora la capolista Cantù è a +4 da Porto Torres, raggiunta al secondo posto dal Santo Stefano, che oltretutto ha una gara in meno.

Si complica molto la rincorsa della Dinamo Lab ai playoff scudetto dopo la sconfitta a Firenze per 60-51. La squadra sassarese ha disputato un buonissimo primo tempo, andando al riposo in vantaggio, 29-28. Fatale il terzo quarto con tante difficoltà in attacco e il break dei padroni di casa che con il parziale di 20-10 hanno indirizzato il match. Ora Spanu e compagni sono distanti 6 punti dal quarto posto, occupato da Reggio Calabria.

