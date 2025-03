Il campionato più equilibrato di sempre nella serie A di basket in carrozzina. Tre squadre in testa a una giornata dal termine: Briantea84 Cantù e Santo Stefano, che si sfideranno nell'ultimo turno, e Porto Torres.

L’Asinara Waves E-Ambiente ha piazzato una doppia vittoria per tornare in vetta. Sabato ha vinto a Padova contro il Self Group Millennium 67 a 62 una partita non facile e decisa nell’ultimo quarto grazie ai 40 punti equamente divisi tra Efeturk e Luszynski. Questa mattina ha vinto a Firenze il recupero della 16esima giornata 76 a 55, con altri 37 punti di un implacabile Efeturk.

Sconfitta casalinga invece per la Dinamo Lab, superata dalla Deco Amicacci Abruzzo con 22 punti e 16 rimbalzi di Jaylen Brown. Per la squadra sassarese 14 punti e 7 rimbalzi di Ghione.

