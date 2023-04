Dinamo lab in partenza per la Turchia dove da venerdì a domenica si disputano le Final 8 della Eurocup 3. Una qualificazione conquistata al PalaSerradimigni nel mese di marzo nel girone affidato alla società sassarese. Ultimo atto di una stagione che ha visto la squadra allenata da Bisin insieme al collaboratore Foden arrivare sino alla finale di Coppa Italia e ai playoff.

La Dinamo gioca la prima partita venerdì alle 14.15 contro gli svizzeri del Pilatus Dragone, mentre alle 18.45 contro la formazione turca dell’Izmir. Sabato mattina alle 11.45 la sfida contro i francesi del Toulouse.

Domenica mattina le finali per il terzo posto e per il primo, nel pomeriggio quelle per la quinta e la settima posizione.

