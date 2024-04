Terzo anno che Sassari ospita una coppa europea di basket in carrozzina e terzo tentativo della Dinamo Lab di dare l'assalto al trofeo, in questo caso la Eurocup 2. Dal 26 al 28 aprile al PalaSerradimigni e all'impianto Hangar si disputano le fasi finali.

Le squadre sono divise in due gironi che inizieranno a darsi battaglia venerdì mattina dalle 13.30. La squadra sassarese è stata inserita nel gruppo con due formazioni francesi: Hyeres e Cht de lannion e un club austriaco, FlinkStones Graz.

Terza e quarta di ogni girone giocheranno le finali per il quinto e ottavo posto. Le prime due di ogni raggruppamento si sfideranno in semifinale sabato alle 17.30, mentre le finali per i primi quattro posti sono programmate per domenica mattina.

L'evento è stato illustrato dal direttore generale Jack Devecchi e dal vice presidente Gianmario Dettori. Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden ha dichiarato: «È una grande opportunità per misurarci con squadre molto forti. Le favorite sono le francesi, Cantù che ha vinto lo scudetto e Hannover che ci ha battuti l'anno scorso, ma noi ci siamo allenati bene e vogliamo provare a vincere».

