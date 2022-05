Nuovo weekend di passione e altissima tensione nei campionati di B e C femminile e serie D e Promozione maschile.

Serie B. Una settimana di allenamenti è passata e ora è tempo di garadue di finale. La Mercede Alghero, domenica alle 20, ospiterà la Iannas Virtus Cagliari, per cercare di allungare la serie alla decisiva gara 3 di Cagliari. In garauno, infatti, si sono imposte le virtussine per 76-53.

Serie C. Tempo di semifinali nel secondo torneo regionale femminile. Pronostici rispettati nei quarti di finale e così, domani, si parte. Ad esordire nella serie saranno Ferrini Quartu (seconda nella regular season) contro Pallacanestro Nuoro (terza), che scenderanno in campo a partire dalle 18.30. Domenica, alle 19.30, invece, sarà la volta della testa di serie numero 1, la New Basket Ploaghe, che attende la visita del Basket Nulvi (quarta nella prima fase).

Serie D. Prende il via la fase playoff e playout del campionato. Tra domani e domenica si giocano gara 1 di quarti di finale, mai così equilibrati. Ecco il quadro: San Salvatore Selargius – Nautilus Coral Alghero, domenica ore 20; Sennori – Genneruxi, domani ore 18.30; Carbonia – San Sperate, domani ore 18; Astro – Elmas, domani ore 18. Al via anche i playout, un derby tra le due oristanesi. Domani, alle 20.30, infatti, sempre per gara 1, l’Oristano Basket ospita l’Azzurra.

Promozione. Nei due gironi regionali ancora regular season e recuperi. Al Sud da segnalare lo scontro tra Sulcis Spes Sant’Antioco e Condor Monserrato, mentre al Nord proseguono le partite da recuperare. Il programma. Sud: Spirito Sportivo – Serramanna, domenica ore 19.30; Beta – Sinnai, giovedì ore 21.30; Sulcis Spes – Condor, domenica ore 19; Su Planu – Jolly Dolianova, oggi ore 20.45; Poetto – Carloforte, domenica ore 19; Sinis – Basket Quartu A, oggi ore 21. Nord: Olimpia Olbia – CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Nuoro – Ichnos, martedì ore 20; 80&Co. Basket – Demones Ozieri, domenica ore 19; Ichnos – Aurea Sassari, domani ore 18; Dinamo 2000 – Nuoro, domani ore 18.

