Sabato da protagoniste per le due formazioni sarde nella Serie A2 Femminile di basket. Il PalaRestivo si conferma ancora il fortino della Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che coglie la seconda gioia stagionale superando Moncalieri per 54-51. Avvio deciso (subito 11-4 con la play polacca Naczk protagonista) e gara praticamente sempre condotta per le virtussine di Staico, capaci di resistere con grinta ai tentativi di rientro a contatto delle piemontesi, trascinate da due vecchie conoscenze del basket sardo: Cordola e Mitreva, rispettivamente ex Selargius e Sassari. Nel computo finale pesa tanto la prova sostanziosa delle due lunghe: non solo El Habbab (top scorer dell'incontro con 18 personali), ma anche Cadoni, dominatrice sotto i tabelloni con 15 rimbalzi.

Si sblocca, finalmente, la Nuova Icom Selargius, che dopo tre battute d'arresto consecutive contro Torino, Milano e Salerno, sfodera gli artigli e, davanti al pubblico amico del PalaVienna, manda al tappeto una big del girone come la Logiman Broni (66-59).

Dopo un avvio un po' sofferto, le giallonere di Chimenti hanno capovolto l'inerzia del match nel secondo quarto toccando anche le 18 lunghezze di vantaggio grazie alla coppia Ceccarelli-Favre. Broni è tornata a contatto dopo la pausa lunga (break di 13-6 nel terzo quarto) e ha trovato anche il modo di sorpassare a 6' dal termine. Il San Salvatore, però, non si è scomposto, e affidandosi ancora a Ceccarelli (ben coadiuvata dal collettivo) ha ripristinato subito l'equilibrio per poi trafiggere definitivamente l'avversario con grande freddezza ai liberi. Al 40' è liberatorio l'urlo del pubblico del PalaVienna, che spera nell'inizio di una nuova stagione.

Nuova Icom San Salvatore-Logiman Broni 66-59

Nuova Icom Selargius: Mura 8, Berrad 10, Favre 17, Thiam 6, Ceccarelli 22, Madeddu, Ingenito 3, Pinna ne, Valenti, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu. Allenatore Chimenti

Logiman Broni: Nasraoui 14, Frigo 6, Reggiani, Hartmann 14, Morra 5, Carbonella, Baldelli 3, Scarsi 17, Russo ne, Buranella ne, Lisoni ne, Merli ne. Allenatore Magagnoli

Sardegna Marmi Virtus-Libertas Moncalieri 54-51

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Valtcheva 2, Cadoni 8, Trozzola 9, El Habbab 18, Peric ne, Vargiu ne, Gallus ne, Pasolini ne, Podda, Pellegrini Bettoli 2, Anedda. Allenatore Staico

Libertas Moncalieri: Sammartino 9, Takougang 4, Pasero 2, Grosso 2, Salvini 2, Cordola 13, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele 2, Avagnina 2, Nicora, Obaseki 2. Allenatore Terzolo

