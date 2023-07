Il Panda di Monserrato si riconferma, per il secondo anno consecutivo, campione del torneo "Estate Insieme" .

Una finale, giocata nel nuovo impianto di Monserrato, che ha visto una gara equilibrata nei primi tre quarti di gioco. Nel quarto semitempo i giocatori di Gianni Picciau hanno preso in mano la partita e si sono portati a più 15 a 4 minuti dal termine.

Partita molto corretta e giocata con grande sportività, seguita sugli spalti anche da molti spettatori che sono stati invitati dalla società organizzatrice, proprio il Panda, alla grande grigliata di fine anno sportivo.

La squadra vincitrice è stata premiata dal vice-sindaco Raffaele Nonnoi (ex giocatore di basket) e dall'assessora allo Sport Fabiana Boscu (allenatrice e organizzatrice di eventi di minibasket).

