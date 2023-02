Dopo la vittoria interna sulla Stella Azzurra Roma (55-44), il Cus Cagliari si è aggiudicato un altro scontro diretto, quello in casa delle Panthers Roseto, penultime davanti alle universitarie, che le hanno agganciate a quota otto punti grazie al 68-74 siglato in serata.

Entusiasta coach Federico Xaxa: «Siamo molto soddisfatti e felici di questa prestazione corale della squadra. Tutte le giocatrici hanno dimostrato quanto ci tengono a questo gruppo e a restare in questo campionato. La vittoria è frutto di tanto duro lavoro. Non vogliamo arrenderci, adesso siamo pronti a competere con tutti e daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo della salvezza».

Il match. Il parziale di 2-10 confezionato dalle cussine in 3’ è stato solo il preludio di un primo quarto in cui le cagliaritane, trascinate da Caldaro e Stawinska, otto punti a testa, hanno archiviato con un convincente 18-29. Paoletti ha aperto la seconda frazione col canestro del +13, ma Kelly, Mitreva e Lombardo hanno riaperto i conti e all’intervallo il tabellone segnava 44-47. In avvio di ripresa, Striulli, Puggioni, Caldaro, Paoletti e Giangrasso hanno ricostruito un vantaggio di 9-10 punti ma le Panthers si sono riavvicinate di nuovo fino al 55-59 al 30’ e nell’ultimo quarto sono state per due volte avanti di uno (64-63 al 36’ e 66-67 al 37’), ma Caldaro (66-67 al 38’) ha riportato in testa le cussine, che hanno saputo costruire un piccolo vantaggio con Striulli, Stawinska e Giangrasso.

Techfind Selargius. Nella giornata di ieri, le giallonere del San Salvatore erano state sconfitte 51-42 ad Ancona. Adesso, la A2 femminile di basket si fermerà una settimana per lasciare spazio alla Coppa Italia.

Panthers Roseto-Cus Cagliari 68-74

(18-29, 26-18, 11-12, 13-15)

Aran Cucine Panthers Roseto: Micovic 2, Mitreva 16, De Marchi, Sanchez 7, Kelly 24, Lombardo 9, Polimene, Azzola, Schena, Ceccanti, Rios, Manfre’ 10. Allenatore Romano.

Cus Cagliari: Puggioni 7, Caldaro 15, Giangrasso 9, Stawinska 12, Striulli 13, Paoletti 14, Venanzi, Saias, Gagliano 4, Usai. Allenatore Federico Xaxa.

