È anche un po’ cagliaritana la Nazionale italiana di basket 3x3 che ha strappato il pass per la Coppa Europa in programma dal 5 al 7 settembre a Copenaghen. Tra i protagonisti della qualificazione conquistata a Kosice, in Slovacchia, c’è infatti Dario Zucca, 29enne cestista cresciuto nel vivaio dell’Esperia e con un passato anche in Serie A con la Reyer Venezia.

L’Italbasket ha superato un difficile percorso nelle Europe Cup Qualifiers, centrando l’obiettivo al termine di una battaglia all’overtime contro il Montenegro (15-13), decisiva per l’accesso alla fase finale. Zucca è stato il miglior marcatore azzurro nella sfida più importante mettendo a referto 8 punti.

Il cammino non era iniziato nel migliore dei modi: pesante la sconfitta all’esordio contro la Germania (21-5), poi però gli Azzurri hanno reagito con determinazione, battendo il Portogallo 17-14 (4 punti per il lungo cagliaritano), Israele 19-14 (3 punti) e arrendendosi solo in semifinale alla Lituania (21-16), altra squadra poi qualificata insieme alla Germania.

Un torneo in crescita per l’Italia e per Zucca, che si conferma pedina preziosa anche nella versione “street” del basket internazionale. Dopo la formazione cestistica nel Capoluogo e gli anni a Venezia, il lungo classe 1995 ha proseguito la sua carriera tra Serie A2 e Serie B, chiudendo l’ultima stagione a Jesi con un posto nei playoff. Ora, con la maglia azzurra, si prepara a vivere una nuova esperienza europea.

Per l’Italia, che mancava all’Europeo 3x3 dal 2015, sarà un gradito ritorno nel gotha del basket continentale.

