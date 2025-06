Era soltanto una formalità, giocare l’ultima partita e iniziare i festeggiamenti dello scudetto. E l’Amsicora non ha mancato l’appuntamento con l’ottava vittoria della stagione, ha battuto la Lazio 2-0 e da ieri sera sulle sue maglie, insieme allo scudetto, brilla la stella del decimo titolo, un previlegio per pochi.

È il secondo consecutivo, un capolavoro della gestione congiunta tra Maryna Khilko, leader anche in campo, e Roberto Carta, il Re Mida dell’hockey italiano, che conta ventisette scudetti tra campo e panchine. Un connubio che fa incetta di vittorie. Due campionati sul prato, uno indoor (da neopromossa nella Élite), una Supercoppa, al momento non si individua chi può fermare questa striscia. Ieri la Lazio, che puntava a chiudere al secondo posto, è stata sconfitta, con le reti di Khilko e Stagno.

Un’occasione per dare spazio alle giovani del vivaio, utilizzate nell’ultima frazione, e che hanno tenuto il campo senza tremare. Khilko pensa già alla prossima stagione (“si fanno solo passi avanti”) dove dovrà ridare un’impronta alla squadra, che quasi certamente perderà qualche pedina importante, destinazione il campionato belga.

Dopo la partita, la premiazione e le foto di rito, ad attendere le campionesse d’Italia c’era il bus scoperto per il giro di Cagliari.

Brutte notizie arrivano dalla Ferrini, che retrocede in serie A1, la seconda divisione. Battuta dal Cus Torino 3-2, doppietta di Ramos, scivola all’ultimo posto, raggiunta e superata dalla Capitolina (per miglior risultato negli scontri diretti) vittoriosa 4-1 a Brà con la Lorenzoni. Per le ragazze allenate da Valeria Spitoni tramonta anche la possibilità di un ripescaggio in vista dell’allargamento della Élite da sette a otto squadre.

Finali giovanili

Mentre la prima squadra festeggiava lo scudetto, l’Amsicora femminile Under 14 faceva altrettanto vincendo le finali di Pisa. Tre vittorie nel girone eliminatorio, 3-1 sul Cus Pisa, 5-2 sulla Capitolina e 3-1 sul Valchisone, la vittoria più importante nella finale, vinta battendo 5-4 il Cus Padova. A segno Anna Simeone, 8 reti, premiata come miglior giocatrice, Uccheddu (4), Contu (3) e De Brujin con una rete.

Finali maschili Under 14 a Uras vinte dall’HT Bologna. Quinto posto per la Juvenilia Uras, battuta dall’HT Bologna, 7-4, e dal Butterfly Roma. Poi la vittoria sul Bad Lake Genova per 6-4, e, nella finale per il quinto posto 4-3 all’HC Riva del Garda. Ibba (Juvenilia) premiato come miglior giocatore.

