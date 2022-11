Si è chiuso ieri notte il lungo weekend del torneo regionale di Promozione di basket. Al sud guida il Basket Iglesias, mentre al nord sono 4 le compagini in testa alla classifica.

Girone Sud. Il quintetto allenato da Paolo Massidda non perde un colpo, espugnando il parquet del Madas Siliqua per 53-79. Ospiti che vanno sulla doppia cifra di vantaggio al 10’ (11-21) e consolidano il vantaggio nel secondo tempo. Allungo al rientro dal riposo lungo, fino al +26 finale. È dell’Iglesias il miglior realizzatore, Aralossi, con 26 punti. Alle spalle prima sconfitta stagionale per il Sinnai, sul campo del Condor, per 43-40, nonostante uno Spettu da 16 punti personali. Colpo esterno, di misura, per il Basket Poetto, contro il Genneruxi, per 72-75. Larga vittoria del Jolly Dolianova, ai danni del Beta (76-41). Grazie a un’ottima seconda parte di gara vince anche il Basket Quartu (51-44) contro lo Spirito Sportivo. Tra i quartesi, Petronelli è il migliore con 12 punti. Infine, vittoria esterna del Serramanna, sul campo del Terralba, per 60-65. Ospiti avanti per tutto l’incontro, fino al 19-37 dell’intervallo. Nella seconda parte il lento recupero terralbese, grazie ad un Chouquir da 30 punti personali, ma il quintetto allenato da Simone Caredda riesce a portare il successo a casa.

Girone Nord. In vetta alla graduatoria il quartetto composto da Demones Ozieri, Pallacanestro Nuoro, 80&Co. Basket Ozieri e Aurea Sassari. Le prime due sono ancora a punteggio pieno (hanno osservato il turno di riposo), mentre le altre hanno una gara in più. La Demones, trascinata dai 20 punti di Serra, si impone nettamente contro Nulvi (81-52). Vince e convincono anche i “cugini” della 80&Co. Basket, espugnando il parquet del Sant’Orsola Sassari con il punteggio di 50-77. Bella vittoria, al termine di una sfida combattuta, per l’Aurea Sassari contro il CMB Porto Torres, per 84-72. Miglior realizzatore della gara è Pioltino, tra i sassaresi, con 20 punti. Chiude il quadro delle gare disputate, il colpo esterno dell’Arzachena, sul campo della Ichnos Nuoro, per 55-67.

