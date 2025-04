"Prendiamoci questa salvezza che meritiamo, a cominciare dalle ragazze": il coach Antonello restivo carica la Dinamo Women che domani gioca contro l'Alpo a Villafranca di Verona (inizio alle 17.30) per il ritorno dell'ultimo turno dei playout. Dopo la vittoria al PalaSerradimigni per 75-65 la squadra sassarese si è guadaganata il match ball: se vince resta nella A1 femminile. Se invece perde è tutto rimandato alla bella che si giocherà mercoledì sempre al PalaSerradimigni.

Le biancoblù non danno per scontato l'esito. E del resto il parziale recupero dell'Alpo nell'ultima frazione (22-11) dimostra quanto siano pericolose le venete, che hanno in Frustaci (21 punti e 8 rimbalzi) il punto di riferimento offensivo. La Dinamo Women dal canto suo può confermare il predominio dentro l'area, soprattutto se Begic migliorerà le scadenti percentuali al tiro avute nella prima partita.

Finora Sassari ha sempre battuto la formazione venete: 3/3 però mai senza andare oltre i 10 punti di scarto. Da capire se rientra la guardia Gonzales, assente per indisposizione ma comunque ben sostituita da Natali.

