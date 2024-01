La sosta ha arrugginito la Dinamo Women che al PalaSerradimigni si fa superare dal Brixia Brescia (68-72) e viene eliminata dalla Coppa Italia.

Nella sfida a suon di triple prevale inizialmente Brescia: 8-14 al 7' con Zanardi e l'ex Skoric, mentre le biancoblù sbagliano qualcosa di troppo dalla media (4/12). Con le entrate Sassari la ribalta: 16-14 al 9', ma il finale di quarto è per le ospiti: 18-21.

Nel secondo quarto la rubata con contropiede di Crudo riporta avanti le padrone di casa, ma Brescia ha una Skoric motivatissima: 27-30. Il finale di tempo è nel segno di Crudo e Carangelo: +5.

Nel terzo quarto Sassari resta in vantaggio ma non riesce a scappare. Brescia usa la zona 3-2 e Carangelo e compagne hanno qualche difficoltà in attacco. Brescia pareggia e va avanti: 46-50 al 29'.

Nell'ultimo quarto scalda la mano Carangelo con tre bombe, ma Brescia riesce con Skoric e Garrick a restare in testa sino al 35'. Sara Crudo porta a +4 il Banco, ma Skoric pareggia con gioco da 4: tripla più libero, 67.67 al 38'. Zanardi infila la bomba del +3 per Brescia, Carangelo dalla lunetta fa solo 1/3, Tassinari invece 2/2 e la chiude.

