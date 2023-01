Dopo l'impresa di Sassari con la vittoria per 89-82, la Dinamo cerca di ripetersi contro la testa di serie numero uno dell'Eurocup femminile: la Reyer Venezia. Si gioca domani alle 19.30 e in palio c'è il Last 16, gli ottavi della coppa europea. Per passare il turno basta anche una sconfitta di 6 punti.

La risposta del coach di Sassari Antonello Restivo è: «Giochiamo come se fosse una gara secca».

Inutile pensare a difendere il +7 contro una simile corazzata, vice capolista del campionato. La Dinamo deve provare a sovvertire nuovamente il pronostico col suo basket fatto di grande difesa e ottima suddivisione delle responsabilità in un attacco a tratti davvero spettacolare. Solo un'altra prova super del collettivo può consentire una qualificazione che sarebbe storica.

Le due grandi ex del match sono il play Carangelo che ha indossato la maglia orogranata della Reyer per un decennio e oggi è leader di Sassari, mentre la Mvp del campionato scorso, Jessica Shepard, è passata dalla Dinamo a Venezia.

