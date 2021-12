La capolista della A1 femminile resta imbattuta, ma deve dare fondo a tutte le sue energie per piegare la resistenza della combattiva squadra sassarese: 85-69 per Schio. La Dinamo se la gioca alla pari per un tempo, anzi nel primo quarto va anche a +8, poi la migliore difesa del campionato fa sentire la sua pressione e sulle 26 palle perse dalla squadra di Restivo le vicentine costruiscono i contropiede che decidono il match.

Le plurititolate padrone di casa sono senza le due pivot Gruda e Collier, ma schierano ugualmente tre straniere. Sassari è senza la lunga Dell'Olio.

Parte benissimo la Dinamo che tiene il ritmo molto elevato e ha una Lucas in stato di grazia: 4/4 da tre punti che vale il +8 al 9': 16-24.

Schio si ricorda di avere la migliore difesa del campionato e nella seconda frazione soffoca Lucas (0/3) e recupera mettendo il naso avanti. Momentaneo pareggio di Shepard dall'arco (37-37) ma sulle palle perse dalla squadra di Restivo (12 a metà gara) la capolista costruisce i contropiede e allunga sino al 50-41 del riposo.

Nel terzo quarto Schio mantiene l'inerzia e allunga ancora sino al 70-55 nonostante Lucas che riprende a far canestro dalla grande distanza.

Nell'ultima frazione rientra il play Moroni (era carica di falli) e produce un piccolo break di 6-0 che tiene viva la gara. Schio ha una nuova impennata e con la tripla di Lakso chiude l'accelerazione a +19.

I tabellini

Schio: De Shields 14, Del Pero, Mestdagh 10, Sottana ne, Verona 4, Crippa 2, André Olbis 15, Dotto 5, Keys 22, Laksa 13. All. Diakioulakos.

Sassari: Orazzo 6, Moroni 9, Arioli 1, Patanè, Mitreva ne, Scanu ne, Skoric 8, Shepard 21, Lucas 24, Pertile, Fara ne. All. Restivo.

