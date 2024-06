Cinzia Arioli dice stop. Dopo una brillante carriera, spesa in buona parte nell'Isola, la playmaker lombarda ha scelto di dire addio al basket. L'ultimo match quest'oggi, con il Basket Canegrate, formazione che l'ha accolta per l'"ultimo ballo" da professionista nella Serie B lombarda.

In oltre due decenni di carriera ad alto livello, Arioli si è legata soprattutto a tre realtà isolane. Prima il Cus Cagliari, di cui ha difeso i colori sia in A2 (dal 2004 al 2006), che in una seconda parentesi trascorsa quasi per intero in A1 (dal 2010 al 2016), durante la quale ha guadagnato i gradi di capitano e si è segnalata come punto di riferimento assoluto, con 256 presenze e 1459 punti realizzati.

Terminata l'avventura a Sa Duchessa, la regista originaria di Magenta si è legata al San Salvatore Selargius (ancora in A2, dal 2016 al 2020), per poi "battezzare" la nascita della Dinamo Women, dove ha raggiunto il suo mentore Antonello Restivo. A Sassari, Arioli ha accompagnato la squadra nelle sue prime sofferte salvezze e poi nell'esaltante cavalcata della stagione 2022/2023, tra Coppa Italia, playoff ed Eurocup. Lo scorso agosto la separazione col club di via Roma e il ritorno in Lombardia.

Nel corso della sua carriera, Cinzia Arioli ha indossato per 2 volte anche la canotta della Nazionale.

