Turno infrasettimanale nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nel girone Sud, infatti, stasera si scende in campo per la tredicesima e penultima giornata del girone di ritorno.

Le sfide. Fari puntati sulla sfida che vedrà di fronte Sinnai e Assemini. La capolista cercherà di riscattare la sconfitta di Carloforte con un’altra trasferta, quella in programma oggi in terra sinnaese. I padroni di casa, invece, scenderanno nuovamente in campo dopo più di due settimane, dopo il doppio rinvio contro Cus Cagliari e Jolly Dolianova. Nell’ultima uscita, lo scorso 1 aprile, era arrivata la netta vittoria sul campo del Beta. Nelle partite in calendario, da segnalare anche l’incrocio tra Jolly Dolianova e Genneruxi (stasera) e quella tra la vice-capolista Cus Cagliari e La Casa del Sorriso (domani), tutte squadre in piena corsa playoff. Rinviate, infine, Elmas-Poetto Gruppo Ena e San Salvatore Selargius-Serramanna.

Il programma. Ecco il quadro delle sfide in programma tra oggi e domani: Azzurra Oristano-Primavera Gonnosfanadiga, stasera ore 21.15; Jolly Dolianova-Genneruxi, stasera ore 20.45; Carloforte-Pol. Marrubiu, stasera ore 19; Sinnai-Assemini, stasera ore 20.45; Elmas-Poetto Gruppo Ena (rinv.); Cus Cagliari-La Casa del Sorriso, domani ore 20; Condor Monserrato-Beta, domani ore 21; San Salvatore Selargius-Serramanna (rinv.).

© Riproduzione riservata