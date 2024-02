Impegni infrasettimanali per alcune squadre del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud i posticipi della sesta di ritorno del girone A, al Nord un recupero della decima giornata di andata.

Sud. Vittorie casalinghe nelle due gare giocate. Partendo dalla sfida del Basket Quartu, una diretta inseguitrice della capolista Mogoro, che batte il Marrubiu per 69-62. Partita intensa. La compagine ospite comanda nel punteggio per larghi tratti. Nel combattuto finale, però, i padroni di casa sono più lucidi e portano a casa la quinta vittoria di fila. Con i due punti, i quartesi agganciano in seconda posizione Sinnai. Successo anche del Beta Pirri contro il Serramanna (52-48 il finale). Partita combattuta, con gli ospiti che cercano di prendere il largo in avvio (23-28 all’intervallo). La reazione dei padroni di casa arriva nella seconda metà di gara. Al 30’ il Beta risale fino al -1 (34-35), mentre nell’ultima frazione effettua il sorpasso finale. Il Serramanna si deve accontentare del miglior marcatore, Caredda con 21 punti. Per il Beta è il terzo successo stagionale.

Nord. È il Basket 90 Masters ad imporsi nel recupero contro la Pallacanestro Nuoro (68-61). Sassaresi che portano a casa il successo, trascinati dalla vena realizzativa di Mandras che ha chiuso con 22 punti realizzati. Per il Basket 90 Masters è la sesta vittoria dell’anno sportivo, che vale l’aggancio in classifica proprio sui nuoresi e sulla SAP Alghero.

