Settimana intensa nel torneo di basket di Divisione Regionale 2. Nei due gironi isolani, infatti, si è scesi in campo per tre gare.

Sud. Nel posticipo della prima di ritorno arriva la netta vittoria esterna del Poetto, che si impone sul parquet del San Salvatore Selargius per 44-92. Ospiti che allungano in avvio, arrivando ad avere la doppia cifra di vantaggio già al 10’ (14-27). I selargini non riescono a trovare le giuste contromisure e la compagine cagliaritana vola via prima dell’intervallo (23-57 al 20’). Nella seconda parte cambia poco, con il Poetto ad incrementare il margine nel finale. Il miglior realizzatore è Schirru, tra gli ospiti, con 24 punti personali. Nell’anticipo della seconda di ritorno, invece, il Sinnai si impone contro Elmas per 90-46. Ospiti che, nella prima metà di gara, riescono a contenere la forza della vice-capolista (33-21 al 20’). Il break del quintetto allenato da Tony Atella arriva nella ripresa, fino al +44 finale. Tra gli ospiti, da segnalare i 27 punti firmati da Piras, top scorer della gara.

Nord. Si è giocato il recupero della seconda di ritorno tra Virtus Olbia e Pallacanestro Nuoro. Si impone la formazione ospite, alla settima vittoria stagionale, per 61-77. Nuoresi trascinati dai 19 punti a testa della coppia Bassanello-Ballore.

