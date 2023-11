Mentre il girone Nord osserva una settimana di pausa, al sud si è giocata la settima giornata del girone d’andata nel torneo di Divisione Regionale 2.

Girone A. Turno di riposo per la capolista Mogoro che continua a guardare dall’alto dei suoi 10 punti in classifica le altre formazioni del girone. Poteva esserci l’aggancio del Basket Quartu, ma il quintetto allenato da Giuseppe Pau ha ceduto tra le mura di casa al Sinnai per 65-71. Partita combattuta, portata a casa dai ragazzi di Tony Atella, grazie anche ai 15 punti firmati da Spettu. Ai padroni di casa non basta avere il miglior realizzatore, Spada con 17 punti. Basket Quartu raggiunto in seconda posizione dalla Primavera Gonnosfanadiga che, soffre nel finale, ma alla fine batte Serramanna (56-53). A fine del terzo quarto, infatti, il vantaggio della squadra allenata da Eros Masuri sembra rassicurante (47-32), ma Caredda e compagni giocano un’ottima ultima frazione e chiudono la gara in scia. Miglior realizzatore è Collu, della Primavera, con 23 punti. Nel derby dell’oristanese vince l’Azzurra Oristano, contro Marrubiu, per 52-49. Partita non bella da vedere ma combattuta fino all’ultimo secondo e decisa dai liberi di Garau. Ultima gara del girone la vittoria esterna del Genneruxi, contro Beta, per 54-61.

Girone B. Solo vittorie in trasferta in questo raggruppamento. A partire dalla capolista Carloforte che si impone a Siliqua per 52-77. Sfida equilibrata per tre quarti (42-47 al 30’), con la compagine ospite che effettua il break decisivo negli ultimi 10’ di gioco. Il miglior realizzatore è tra gli ospiti, Baghino con 19 punti. Alle spalle, a 4 punti di distanza, insegue la coppia Condor-Su Stampu Assemini. I primi si impongono a Carbonia, al quale non basta un Cancedda da 18 punti personali, per 61-71, mentre gli asseminesi vincono contro il Poetto Gruppo Ena, dopo un supplementare, per 69-76. Questa partita, in particolare, ha visto grande equilibrio: gli ospiti cercano di allungare nella prima parte di gara (30-36 al 20’) ma poi subiscono il recupero dei padroni di casa nella terza e quarta frazione. Nell’overtime ha la meglio il quintetto allenato da Tonio Canalis. Al Poetto Gruppo Ena non basta avere il top scorer della gara, Farci con 24 punti. L’ultima sfida in programma ha visto la vittoria del Jolly Dolianova, sul parquet dello Spirito Sportivo, per 60-65.

