Passata la Pasqua si riparte con i campionati regionali di basket. Come nel torneo di Divisione Regionale 2; al sud si torna in campo, dalla giornata di domani a sabato, per gara 1 dei Quarti di Finale.

Sud. Quarti di Finale. Il via domani con una doppia sfida. Alle 19 il Carloforte ospiterà il Poetto Gruppo Ena, con inizio alle 19. I carlofortini, nel primo turno, hanno avuto la meglio sul Beta, mentre i cagliaritani hanno ribaltato il pronostico della vigilia contro la Primavera Gonnosfanadiga. Alle 21, invece, il Basket Quartu ospiterà il Jolly Dolianova. I primi hanno vinto la propria serie contro Su Planu, mentre i secondi si sono imposti sul Serramanna. Giovedì, invece, in campo Mogoro e Condor Monserrato (palla a due alle 20.30). Mogoresi che agli ottavi hanno eliminato Carbonia, mentre i monserratini hanno avuto la meglio su Genneruxi. Il quadro delle gare 1 si chiuderà sabato, quando lo Spirito Sportivo (che nel primo turno ha battuto l’Azzurra Oristano), con inizio alle 21.30, attenderà la visita del Sinnai (reduce da una serie combattuta contro Assemini, chiusa solo alla terza partita).

Nord. Il girone settentrionale, invece, scenderà in campo nel weekend per il decimo turno del girone di ritorno. La situazione vede la capolista Aurea Sassari già sicura della prima posizione al termine della regular season. Sassaresi che al rientro in campo dopo la sosta se la vedranno contro Nulvi, seconda in classifica. Altra sfida interessante del prossimo turno sarà lo scontro diretto per il terzo posto tra Santa Croce Olbia e CMB Porto Torres.

