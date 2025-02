Turno infrasettimanale nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra oggi e domani, infatti, si gioca la quinta giornata del girone di ritorno.

Fari puntati. Le due compagini in vetta alla classifica, Carbonia e Demones Ozieri, saranno impegnati in due scontri difficili. I “miners” andranno a far visita al San Salvatore Selargius, reduce da un buon momento di forma, mentre gli ozieresi ospiteranno l’Arzachena, altra formazione che sta scalando la classifica. Sempre nelle parti alte della graduatoria, da segnalare gli impegni di Aurea Sassari, in casa della Sap Alghero, Elmas, contro Genneruxi, e Atletico Cagliari, nella “tana” del Mogoro.

Il quadro. Ecco il programma al completo del turno infrasettimanale: Sap Alghero-Fisiokons Aurea Sassari, oggi ore 20; San Salvatore-Carbonia, oggi ore 20.30; Demones Ozieri-Arzachena, oggi ore 20; Oristano Basket-Iglesias, oggi ore 20.30; Elmas-Genneruxi, oggi ore 20.30; Mogoro-Atletico Cagliari, domani ore 20.30; Isola Gas Terralba-San Sperate, domani ore 19.30. Riposa Astro.

