Nella seconda giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 aggancio in vetta dell’Atletico Cagliari che vince e approfitta della contemporanea sconfitta de La Casa del Sorriso Su Planu.

La coppia. Perde Su Planu, contro il Genneruxi Cagliari per 69-61. Partita equilibrata in avvio, con il quintetto allenato da Marcello Ibba avanti all’intervallo (32-34). Nella seconda parte viene fuori la compagine guidata da Nicola Massa, con sorpasso e allungo nel terzo quarto (47-40 al 30’). Negli ultimi 10’, nonostante i tentativi ospiti, la formazione di casa, tiene il margine e porta a casa la settima vittoria stagionale. Top scorer dell’incontro è Casula, del Genneruxi, con 17 punti. Su Planu raggiunto in testa dall’Atletico Cagliari, vittorioso contro la Klass Coral per 67-52. Algheresi che comandano le operazioni per buona parte della gara, chiudendo sul +6 all’intervallo (24-31) e presentandosi al via dell’ultimo quarto ancora avanti (45-50 al 30’). La formazione allenata da Pierfrancesco Zurru, però, fa la differenza negli ultimi 10’, con un parziale di 22 a 2 che regala successo e primato. Il miglior realizzatore è Terrosu, dell’Atletico, con 23 punti.

Gli inseguitori. Al terzo posto il Carbonia che, nonostante la sconfitta casalinga contro l’Astro, per 53-72, mantiene la posizione in solitaria. Nella sfida in terra mineraria, la formazione ospite chiude avanti già nella prima parte (16-25 al 20’). I padroni di casa recuperano fino al -3 del 30’ (41-44). Negli ultimi 10’ nuovo break Astro che chiude la gara. Al Carbonia non basta un Angius da 26 punti. In quarta posizione si forma il terzetto Genneruxi, San Salvatore, Demones Ozieri. Già detto del Genneruxi, il San Salvatore supera l’Oristano Basket per 72-64. Equilibrio in avvio (14-16 al 10’) e padroni di casa che passano al comando nel secondo quarto (32-25 al 20’). Nella ripresa selargini sempre avanti, con gli oristanesi che seguono con un divario sotto la doppia cifra. A fine gara, il miglior marcatore è Uda, con 26 punti. La Demones, invece, supera il San Sperate per 77-64. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni allunga nelle prime battute (24-11 al 10’), chiudendo sul +19 all’intervallo (44-25). La seconda parte di gara è di gestione, con gli ospiti che accorciano il divario negli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Pilo, della Demones, con 26 punti.

L’ultima sfida di giornata. Infine, vittoria dell’Iglesias, la quarta stagionale, contro il Terralba, per 82-75. Padroni di casa che guidano nel punteggio sin dal primo quarto (18-15 al 10’), con un piccolo allungo al 20’ (37-31). Nel terzo quarto il margine in favore degli iglesienti arriva sopra la doppia cifra (63-51 al 30’), con i terralbesi che cercano di riavvicinarsi nel finale. Gli ospiti si devono accontentare del miglior marcatore di giornata, Martis con 29 punti.

