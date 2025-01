Non proprio l'avversaria ideale dopo due sconfitte di fila, ma questa propone il calendario e chissà che Trapani non riservi una bella sorpresa per la Dinamo. Sabato nell'anticipo delle 20.30 Sassari gioca sul parquet della neopromossa e vicecapolista.

Il vice allenatore Massimo Bulleri presenta così il match: «Ci aspettiamo una partita a livello fisico, la qualità individuale è subordinata alla qualità fisica, difendono a tutto campo come raramente si vede».

Trapani ha l'attacco più prolifico del campionato con 93 punti di media anche perché è la squadra che effettua più tiri, soprattutto da due. L'assistent coach infatti spiega: «Contro Trapani sarà fondamentale il controllo e la protezione dell’area dalle loro penetrazioni che dovremo fare tutti e cinque, ma sarà importante anche la nostra capacità di andare dentro l’area».

© Riproduzione riservata