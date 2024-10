Esordio con sconfitta per le due rappresentanti isolane nella Serie A2 Femminile di basket.

Di fronte al pubblico amico del PalaVienna, la Nuova Icom Selargius cade contro il Torino Teen Basket (59-51) al termine di una prova intermittente: impacciate in avvio (-7 alla prima pausa), le giallonere hanno reagito nella fase centrale del match, accorciando progressivamente fino a balzare avanti nel punteggio in avvio di terza frazione (break di 8-0 propiziato dalle triple di Corongiu e Mura). La grande spinta delle selargine, però, si è affievolita col passare dei minuti, mentre in casa ospite è salita prepotentemente in cattedra la guardia Colli, autrice di una raffica di canestri dall'arco che ha posto fine alla contesa.

Non è andata meglio alla Sardegna Marmi Cagliari, ko con un netto -32 in casa della corazzata Clv Limonta Costa Masnaga. Al ritorno nella categoria dopo tre anni, la matricola guidata da coach Fabrizio Staico ha saputo tenere la situazione in equilibrio per il primo periodo, chiuso sotto di 6 lunghezze. Poi, però, il maggior tasso tecnico e fisico delle lombarde si è fatto sentire, e Costa Masnaga ha potuto prendere il largo già a metà match per poi amministrare nel secondo tempo. A 3 minuti dal termine, il tecnico Andreoli ha concesso anche la gioia dell'esordio in A2 alla promettente algherese Giulia Olandi (classe '08), reduce dall'impegno con la Nazionale Under 16 all'Europeo di categoria.

San Salvatore Selargius-Torino Basket 51-59

Nuova Icom Selargius: Mura 9, Favre 14, Thiam 3, Ceccarelli 12, Corongiu 5, Madeddu 2, Berrad ne, Ingenito 4, Pinna 2, Valenti, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Chimenti

Torino Basket: Paleari 2, Colli 27, Tortora 4, Giacomelli 9, Jankovic 13, Brena ne, Alice ne, Baima 3, Isoardi, Lo Buono 1. Allenatore Corrado

Parziali: 11-18; 26-30; 42-40

Costa Masnaga-Virtus Cagliari 79-47

Clv-Limonta Costa M.: Penz 11, Cibinetto 3, Osazuwa 13, Kaczmarczyk 15, Crowder 17, Gorini 1, N’Guessan 13, Olandi, Bonomi 6, Motta, Serra ne. Allenatore Andreoli

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 7, Valtcheva 6, Cadoni, Trozzola 13, El Habbab 4, Peric 7, Vargiu 2, Gallus 5, Podda, Pellegrini Bettoli 3, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 15-9; 34-15; 56-35

