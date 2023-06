La Ferrini Delogu Legnami è la regina del basket maschile regionale. Decisivo il successo messo a referto ieri sera a Ploaghe, dopo un tempo supplementare, nella gara2 della finale della C Silver, che i quartesi di coach Daniele Cocco si sono aggiudicati col punteggio 82-90 di a spese di una Sef Torres estremamente competitiva.

Sabato, nella palestra Sant’Elena, i biancoverdi si erano aggiudicati una combattutissima gara1 per 85-78 e oggi hanno fatto lo stesso, siglando una vittoria in rimonta dopo aver a lungo inseguito i turritani, capaci di condurre per quasi tutta la partita e di portare il vantaggio in doppia cifra prima che, nel quarto quarto, la Ferrini colmasse il gap fino al 77-77. Decisive, a inizio tempo supplementare, le due bombe siglate da Graviano e Paddeo, che hanno permesso alla Delogu Legnami di spostare l’inerzia della gara a proprio favore.

«Siamo stati sotto anche di 15 punti ma l’abbiamo riacciuffata. Un ringraziamento tutti i giocatori, i tifosi, gli allenatori e in particolare a colui che in questo momento sta soffrendo di più, l’infortunato Matteo Salone», ha commentato Alberto Zoncheddu, presidente della Ferrini. «Adesso siamo campioni regionali, ma aspettiamo di conoscere i dettagli della riforma sportiva che tramuterà la C Silver in C Gold e vedremo cosa ci aspetta».

Sef Torres-Ferrini Delogu Legnami 82-90 dts

(23-19; 47-39; 63-57; 77-77)

Sef Torres: Motzo ne, Dore 8, Martis, Biolchini 5, Basoli 2, Spano 14, Piredda M. 7, Raffo ne, Desole 6, Pisano 14, Cabras 17, Palazzi 9. Allenatore Roberto Zucca.

Ferrini Delogu Legnami: Gaspardini ne, Graviano 23, Gambella ne, Saba 7, Paddeo 7, Putignano 20, Vadilonga ne, Pedrazzini 17, Pisu ne, Fois 1, Marras 15. Allenatori Cocco-Elia

Arbitri: Callea di Sassari e Frau di Oristano.

© Riproduzione riservata