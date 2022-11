La 6ª giornata della C Silver di basket si è chiusa stasera col posticipo di via Pessagno tra Olimpia-Il Veliero Calasetta, vinto dai tabarchini per 56-68. Secondo stop per la capolista.

Nel primo tempo, gli ospiti hanno patito un po’ la difesa energica dei cagliaritani e non sono stati sempre in grado di capitalizzare. Nella ripresa, invece, sono passati alla difesa a zona, che ha arginato l’attacco dei pumas e nelle ultime due frazioni sono riusciti ad allungare. “Abbiamo vinto con un quintetto molto alto, che ci ha permesso di mettere sotto pressione la difesa della capolista. Per noi è una vittoria molto importante, sono contento della reazione avuta dalla squadra perché non eravamo in un buon periodo e questo risultato ci darà molta energia”, ha commentato coach Danilo Magiera. Il miglior realizzatore de Il Veliero Werlich (29), seguito da Barreiro (11), nell’Olimpia bene Piras (15), Tocco (12) e Corsi (12).

Ferrini. Ieri, la Ferrini Delogu Legnami si è imposta sulla neopromossa Manitech Elmas per 84-76, dopo aver chiuso il primo quarto avanti 26-15 e aver subito il sorpasso dei masesi prima dell’intervallo lungo (45-46). Nel terzo quarto i biancoverdi hanno rimesso la testa avanti (65-59) e poi conquistato il successo finale. Decisivi Graviano (27), Putignano (24) e Salone (17), mentre sul fronte opposto i più prolifici sono stati Carrucciu (11), Di Ciaula (13), Sanciu (11), Ibba (10) e Salis (10).

Derby sassarese. A Ploaghe, la Sef Torres si è aggiudicata l’atteso derby col Sant’Orsola, battuto 91-83. I turritani di coach Zucca hanno chiuso il primo quarto avanti 26-22, i leoni si sono riavvicinati nel secondo (21-24), ma i piccoli vantaggi accumulati nel terzo e nel quarto (23-19 e 21-18) hanno consentito ai padroni di casa di mettere in tasca i due punti in palio. Tra gli arancioneri, in doppia Pilo (20), Casula (13), Foddai (14), Pani (12) e capitan Basoli (10), tra i rossoblù spiccano Pisano (29), Spano (13) e Desole (12).

Prima vittoria. All’Antonianum, invece, è servito un tempo supplementare ma alla fine è riuscito a centrare il primo successo stagionale battendo il Cus Sassari 77-79. I quartesi avevano chiuso il primo tempo avanti 33-40 e poi subito il ritorno del sassaresi di coach Sassu. Determinanti i canestri di Passa (24), Jordan (21) e Astara (14), a cui gli universitari avevano risposto con Chessa (22), Campus (13), Piras (14) e Demartis (10).

