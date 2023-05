Vigilia importante per l’Esperia Cagliari, che domani sera giocherà sul parquet di casa la gara 2 di una finale che, in caso di vittoria, le regalerà la promozione nella B Interregionale di basket.

I cagliaritani sono passati da neopromossa in C Gold a squadra in grado di competere per il salto di categoria e la chance è ghiottissima. La vittoria ottenuta in trasferta in gara1, quel 56-60 siglato sabato scorso sul campo del San Paolo Ostiense, offrirà ai granata la possibilità di giocarsi il primo match point davanti al proprio pubblico nel fortino di Monte Mixi, dove i hanno saputo mietere successi in tutte le partite giocate, con una sola eccezione.

Domani, alle 18, il pubblico di Cagliari avrà la possibilità di essere il sesto uomo in campo, al fianco di una squadra e di una società che hanno lavorato per riportare il basket maschile del capoluogo su un palcoscenico nazionale. Se invece a vincere dovessero essere i romani, gli esperini avrebbero comunque un’altra opportunità, nell’eventuale “bella” che si giocherebbe alle 18 del 3 giugno.

C Silver. Tempo di finali anche nella “piccola serie A sarda”, che alle 19 di domani regalerà a tifosi e appassionati una sentita e attesa gara1 della serie tra Ferrini Delogu Legnami e Sef Torres. Appuntamento alla palestra Sant’Elena di Quartu, poiché la corazzata biancoverde ha il fattore a proprio favore, ma i giovani e talentuosi turritani proveranno a giocarsi tutte le proprie chance sia in trasferta sia nella gara2, che ospiteranno sul campo di casa, a Ploaghe, alle 20 di mercoledì 31 maggio. In caso di parità, la “bella” si giocherebbe a Quartu alle 19 del 3 giugno.

