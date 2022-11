Dopo due vittorie in casa e altrettante sconfitte in trasferta, l’Esperia è pronta a sfruttare il fattore campo anche nella quinta giornata della C Gold di basket, in cui riceverà la visita del Basket Ferentino. Un club già noto nell’ambiente della palla a spicchi sarda, perché fu proprio la cessione del titolo del club laziale che, nel 2017, permise la nascita della Cagliari Dinamo Academy.

La gara. L’incontro si giocherà alle 17 di sabato sul parquet di Monte Mixi e, anche stavolta, l’ingresso sarà gratuito. Gli esperini si affideranno ancora alle prodezze dell’argentino Valentin Garello, top scorer del torneo con 87 punti e una media di 21,5 a partita, che potrebbe rivelarsi decisivo anche contro il Ferentino, secondo a quota sei con l’Ostiense e a +2 dai cagliaritani.

Il coach. Il tecnico granata Federico Manca ha studiato bene la formazione avversaria. “Giochiamo contro una squadra che in questo momento si trova davanti a noi in classifica. Dopo essere ripartito da capo, il Ferentino ha una società organizzata e ambiziosa, un ottimo coach che ha avuto trascorsi in campionati più prestigiosi della C Gold, buoni cambi e, come noi, ha due argentini nel roster che, tabellino alla mano, stanno facendo la differenza in questa prima parte di stagione”, spiega coach Manca. “È una squadra che gioca e difende bene, quindi dovremo sfruttare le nostre caratteristiche per provare a metterli in difficoltà, velocizzando le azioni e puntando sull’intensità senza dare punti di riferimento”.

C Silver. Nella “piccola serie A sarda” si giocheranno quattro incontri e il Buk Uri osserverà un turno di riposo.

Impegni casalinghi per le sassaresi, col Cus Sassari che alle 18 ospiterà l’Antonianum e la Sef Torres che, alla stessa ora, farà gli onori di casa a Ploaghe nel derby col Sant’Orsola che si preannuncia intenso e combattuto. Alle 19.30, invece, la Ferrini accoglierà a Quartu l’insidiosa neopromossa Manitech Elmas. Alle 19 di domenica, infine, la palla a due del posticipo tra Olimpia e Il Veliero Calasetta, reduce da un turno di stop.

© Riproduzione riservata