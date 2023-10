Dopo la sconfitta all'esordio contro Palestrina, l'Esperia va a caccia della prima affermazione nel campionato di Serie B Interregionale: domani (16), a Monte Mixi, i granata attendono la visita del San Nilo Grottaferrata, compagine sconfitta in casa all'esordio dalla Carver Roma (87-78), ma molto ben attrezzata per la categoria.

Il tecnico Federico Manca si augura che gli esperini riescano a trarre energie dal pubblico amico: nell'ultima annata in C Gold, infatti, il PalaEsperia si era rivelato un prezioso alleato sulla strada per la promozione (solo una sconfitta per mano di Ferentino).

Il lungo Stefano Spizzichini prova a indicare la giusta rotta: «Contro Palestrina sono emersi i limiti dettati dall'impossibilità di disputare delle gare amichevoli», analizza, «il gioco è stato fluido soltanto a sprazzi, mentre in difesa siamo stati troppo incostanti. Tutte lacune che abbiamo provato a colmare già in settimana. Non dimentichiamo, poi, che gli avversari avevanp dalla loro parte diversi elementi di ottimo livello per la categoria».

Grottaferrata, allo stesso modo, si presenterà nell'Isola con un organico già rodato: «Affrontiamo dei giocatori che si conoscono molto bene», sottolinea, «hanno le idee chiare e delle gerarchie consolidate. Per vincere sarà necessario essere aggressivi e ordinati in difesa, mentre in attacco dovremo mettere in pratica al meglio le soluzioni provate in allenamento».

