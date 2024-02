La Techfind Selargius viaggia col vento in poppa. Le ultime tre vittorie consecutive, ottenute nonostante la pesante assenza per infortunio di Granzotto, hanno permesso al quintetto di Righi di rafforzare la sua posizione nel pieno della zona playoff dell'A2 Femminile.

Non paghe, le giallonere sono pronte a proseguire la serie positiva nel match interno che sabato pomeriggio (palla a due alle 16) le vedrà opposte al Basket Roma, formazione che naviga nelle retrovie della classifica con 10 punti all'attivo.

«Dopo le tre sconfitte consecutive di inizio anno avevamo voglia di riscatto», afferma la guardia Martina Pandori, «abbiamo disputato un ottimo girone d'andata e non potevamo rovinare tutto dopo quelle tre partite. Inoltre c'è stato l'infortunio di Granzotto, che credo abbia fatto scattare dentro ognuna di noi qualcosa. Stiamo affrontando un momento particolare: le assenze pesano tanto, ma allo stesso tempo ci hanno fatto unire maggiormente. Ognuna di noi sta dando qualcosa in più, si sta prendendo più responsabilità e, soprattutto, stiamo giocando ancora più di prima come una vera squadra, che vuole affrontare e superare tutte le difficoltà».

Il San Salvatore è sesto a quota 24 punti. Gli stessi di Mantova, in vantaggio però nel conto degli scontri diretti: «Per guardare la classifica c'è ancora tempo», sottolinea, agganciare «Mantova e Broni sarà difficile ma non impossibile. Proveremo a fare più risultati possibili e poi la posizione in classifica sarà solo la conseguenza di tutto il lavoro svolto».

Al PalaVienna, le selargine proveranno a replicare la prova solida che è valsa il colpaccio a Empoli appena 7 giorni fa: «Quel successo ci ha dato tanta consapevolezza», aggiunge, «è stata una partita davvero bella, in cui tutte abbiamo dato il nostro contributo in attacco e in difesa. Sappiamo che se continuiamo a giocare con quella grinta e quell'energia possiamo fare molto bene e toglierci grandi soddisfazioni».

Le capitoline arriveranno al PalaVienna agguerrite dopo le ultime due affermazioni ottenute a spese di Carugate e Stella Azzurra: «Affrontiamo squadra con un roster molto giovane e composto da buone individualità» conclude Pandori, «hanno grinta da vendere e tanta voglia di correre. Sarà molto importante non sottovalutarle, giocare al nostro ritmo e sfruttare al meglio il fattore campo favorevole».

© Riproduzione riservata