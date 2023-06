La Techfind San Salvatore non si ferma e, a poche settimane dalla chiusura dell’ultima stagione di A2 femminile di basket, il sodalizio selargino pensa già al futuro.

Se il primo passo compiuto da quella che, dopo la retrocessione del Cus Cagliari, è ormai unica portacolori sarda nella categoria, era stato blindare lo staff tecnico e la capitana Silvia Ceccarelli, il secondo è la presentazione della francese Eloise Pavrette, ala forte classe 2003.

La giocatrice, alta 191 centimetri, nell’ultima stagione ha collezionato 5 presenze, tra cui una in Eurocup, nella prima squadra del Villeneuve d’Ascq e ha nel contempo ottenuto la promozione in terza divisione con la squadra satellite e vinto il campionato U20. Il nuovo acquisto del San Salvatore vanta anche presenze in nazionale U15, U16 e U18, compreso il 3 contro 3, e ha scelto la Sardegna per la prima esperienza estera.

«Devo ancora farmi un’idea precisa sul campionato italiano di A2, ma parlando con coach Righi mi sono resa conto che per me potrebbe trattarsi di una sfida molto interessante. Spero di poter contribuire ai successi del club. L’esperienza con Villeneuve d’Ascq è stata incredibilmente formativa, perché mi ha permesso di stare a contatto con professioniste di altissimo profilo imparando da loro le buone abitudini, dall’etica del lavoro alla gestione del riposo – ha spiegato Eloise Pavrette – Le mie caratteristiche principali sono la buona attitudine a rimbalzo e nella protezione del ferro, mentre in attacco mi piace correre in contropiede e tirare da fuori. Spero di poter migliorare il mio gioco dando sempre il massimo per la squadra».

Un acquisto voluto per compensare un gap pagato nell’ultima stagione. «Ci era mancata la dimensione interna e quest’anno abbiamo cercato di sopperire inserendo Pavrette, giovane che mi ha colpito da subito per voglia di crescere e superare i suoi limiti per raggiungere i massimi livelli europei. Si tratta di una giocatrice dal grande potenziale. Forse è ancora poco conosciuta, ma pensiamo potrà rivelarsi una sorpresa positiva. Ho molta fiducia nel suo potenziale», ha sottolineato coach Simone Righi, confermati Simo come la vice Francesca Amadasi.

La capitana – Per Silvia Ceccarelli sarà il quarto anno in giallonero, e manterrà i gradi di capitana. «Sono molto contenta di vestire la maglia del San Salvatore per un’altra stagione, ringrazio la società per la fiducia che continua a riporre in me. Ormai Selargius è come una seconda casa, sono stati tre anni pieni di soddisfazioni: siamo riuscite sempre a centrare i playoff e penso che una delle chiavi di questi risultati, oltre all’impegno corale di staff, dirigenza e giocatrici, sia l’ambiente positivo e sereno che si è creato, ognuno è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio. La conferma dello staff tecnico ci darà la possibilità di riprendere da dove abbiamo lasciato: in un certo senso il primo anno è stato utile per conoscersi e costruire nuovi equilibri da cui poter ripartire per il prossimo campionato. Sono state inserite molte ragazze giovani in prima squadra, tutte sono cresciute e hanno lavorato sodo per dare un contributo alla causa, e sono certa che il bagaglio di esperienza che stanno costruendo darà i suoi frutti nei prossimi impegni».

© Riproduzione riservata