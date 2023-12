Non si ferma la corsa della Techfind Selargius. A Roma, nell'ultimo impegno del 2023, la squadra di Simone Righi supera anche la Stella Azzurra Roma (71-62 il finale) e fa sua l'ottava vittoria stagionale nel campionato di Serie A2 Femminile.

Decisivi i 16 punti di El Habbab e i 15 di Mura, oltre alla consueta doppia-doppia della pivot francese Pavrette (13 punti e 10 rimbalzi).

La gara. Il piano gara del San Salvatore prevede di sfruttare il vantaggio fisico vicino a canestro di Reani e Pavrette. Il primo mini allungo giallonero arriva sul 13-9 ed è firmato da Mura. Il quintetto di Chimenti risponde schierandosi con una difesa a zona mista, ma la Techfind non si lascia sorprendere e chiude avanti al 10' sul 21-14.

Ceccarelli e compagne alzano le percentuali dall'arco e toccano anche le 16 lunghezze di vantaggio grazie a un parziale di 9-0 in avvio di secondo periodo. Poi, però, un calo d'intensità costa la replica della Stella Azzurra, che si rimette in carreggiata alla pausa lunga sul 38-31.

Al rientro in campo la Techfind fatica a realizzare con continuità dai 6,75 m. Lo sforzo di Mura consente inizialmente di tenere a distanza le rivali, che però prendono il controllo dei tabelloni e puniscono un atteggiamento a tratti lezioso delle giallonere. La Stella Azzurra pian piano riesce a ricucire e scrive la parità a quota 47 col contropiede solitario di Garofalo, per poi sorpassare in avvio di ultimo periodo grazie ai liberi di Barbakadze.

Le selargine, a questo punto, reagiscono con carattere partendo dalla difesa: i palloni recuperati in serie si traducono in canestri facili (altro parziale di 13-0) e le capitoline escono dalla gara, consentendo al San Salvatore un finale di sostanziale gestione. La contesa è chiusa definitivamente dalle due triple consecutive di El Habbab a 1 minuto dal termine.

Il commento. «La squadra era stata brava a scavare un primo break già nel primo tempo», commenta coach Righi, «poi però ci siamo scomposti in difesa. Nel terzo quarto le percentuali al tiro non ci hanno premiato, ma le ragazze sono state brave a compattarsi nel momento critico, ritrovando fiducia a partire dalla difesa».

Stella Azzurra-San S. Selargius 62-71

Stella Azzurra Roma: Barbakadze 11, Schena 6, Bucchieri 8, Garofalo 4, Sasso 15, Brzonova 11, Salvioni ne, Frigo 7, Ndiaye ne, Rizzo ne, Zangara. Allenatore Chimenti

Techfind Selargius: Reani 11, Mura 15, Granzotto 10, Ceccarelli 3, Pavrette 13, El Habbab 16, Pandori 3, Berrad ne, Porcu, Corongiu. Allenatore Righi

Parziali: 14-21; 31-38; 47-47

