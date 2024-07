Tra sabato e domenica scorsa è andato in archivio un altro weekend ad alta intensità nel mondo dello streetball sardo. Il circuito regionale Fisb, infatti, ha vissuto due delle tappe più attese e partecipate: quelle di Capoterra e Ghilarza.

A dar vita al 3x3 Street Basket Summer Edition di Capoterra, che ha vissuto il suo momento clou sabato sera, nella suggestiva piazza Liori, sono state oltre 20 formazioni e quasi 100 atleti. Dopo tante e appassionanti battaglie punto a punto, nel torneo pro a spuntarla è stato il team composto da Nicola Salis, Daniele Farci, Nicola Farci e Stefano Farris.

Tra gli Under 16, invece, affermazione per Matteo Mussetti, Pietro Falchi, Marco Farigu e Marco Iodice. Primo gradino del podio tra gli Under 14, infine, per Mattia Garbati, Alessandro Orrù, Daniele Congia e Marco Todde.

Domenica, invece, è stata la volta del Summer Streetball di Ghilarza. Nel centro del Guilcer, a imporsi, sono stai Marco Marras, Davide Lai, Gabriele Puseddu e Simone Vargiu. Successo anche per i tornei giovanili, che hanno visto classificarsi al primo posto, tra gli Under 14, Federico Fadda, Daniele Argiolas, Mattia Congia e Giordano Fadda: i quattro hanno anche ottenuto il pass per le finali regionali in programma a Sennori il 28 luglio. Stesso traguardo anche per i vincitori del torneo Under 16, ovvero i "Team Azzurra Giants" di Joshua Bichi, Nicola Enna, Luca Simbula e Matteo Dessì.

Nel prossimo fine settimana il circuito andrà avanti con altri due appuntamenti di spicco del cartellone: il "Villasimius a Canestro" e le "Sardegna Streetball Finals" di Mogoro, che metteranno in palio un pass per la finale nazionale 3X3 Italia di Cesenatico organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

