Terza giornata di Serie A impegnativa per il Cagliari e per la neopromossa Catalana.

Gli algheresi, che una settimana fa, a Codogno, hanno centrato la prima storica vittoria nella massima serie vincendo gara1 per 4-5 prima di perdere gara2 3-2, giocheranno in casa. Alle 10.30 di domani, sul diamante di Sassari, arriverà il Senago, reduce dal pareggio di Parma con l’Oltretorrente (10-2 e 4-8).

In campo già alle 15 di oggi, invece, il Cagliari Baseball, di scena in casa del Crocetta. I rossoblù cercheranno di riscattarsi dopo il doppio 6-1 incassato lo scorso weekend a Ronchi dei Legionari.

Intanto, ieri sera, il Parma ha si è aggiudicato per 6-4 il derby col Bologna schierando in seconda base il cagliaritano Gabriele Angioi. Alle 15 e alle 20 di oggi, sempre a Parma, si replica. Il Grosseto 1952 del lanciatore iglesiente Mattia Sireus, invece, agli stessi orari sarà impegnato a Macerata dopo aver perso 1-0 il primo match giocato ieri.

Softball. In A2, la Supramonte tornerà in campo ad Anzio alle 11 di domani per misurarsi col Nettuno, al debutto stagionale. Le orgolesi, invece, avevano aperto la stagione lo scorso weekend a Rovigo, dove erano state battute 10-0 in 4 inning per “manifesta superiorità” in gara1 e 5-0 in gara2.

