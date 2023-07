Dopo due doppi incontri interni che sono valsi tre vittorie e una sconfitta, il cammino del Cagliari Baseball nella Poule Salvezza della Serie A proseguirà con la trasferta a Nettuno. La squadra di Walter Angioi, al momento in testa al girone H (9 successi e 5 sconfitte), sarà di scena allo “Steno Borghese”, dove giocherà gara1 alle 16 di domani e gara2 alle 10.30 di domenica. I padroni di casa, ultimi nel girone I con un bottino di appena 5 vittorie e ben 9 battute d’arresto, sono reduci dalla serie pareggiata in casa del Poviglio.

In serie B, trasferta in terra emiliana per la Catalana, attesa al “Tullo Massera” di Parma dalla Junior. Gli algheresi, freschi del netto doppio successo interno sui Cabs, scenderanno in campo alle 15 di domani e alle 10 di domenica.

Nella A2 di softball, il Nuoro giocherà quattro incontri in due giorni. Il Banco di Sardegna (5 vittorie e 15 sconfitte) aprirà il proprio intenso weekend alle 16 di domani sul diamante della capolista New Bollate (20 vittorie, 2 sconfitte), col secondo match che si giocherà trenta minuti dopo il termine del primo. Già alle 10 di domenica, le barbaricine torneranno in campo ad Avigliana (13 vittorie, 9 sconfitte) per un altro doppio incontro contro la squadra che, appena una settimana fa, si era imposta nettamente sulle nuoresi, per due volte, al “Francesco Sanna”.

