La Catalana Alghero ha conquistato una storica promozione nella Serie A di baseball al termine di una stagione da incorniciare, in cui ha vinto 20 delle 28 partite giocate, tra cui spiccano i 15 successi casalinghi consecutivi arrivati dopo la sconfitta nella gara d’esordio.

Per il sodalizio algherese, che ha disputato le ultime sei stagioni da protagonista in Serie B, categoria in cui aveva militato per una stagione negli anni ‘80 e poi nel 2003, è ora di compiere uno passo avanti. Dopo anni di fruttuosa programmazione e successi sfiorati - già l’anno scorso erano arrivati i playoff, nonostante il difficile passaggio dal girone Centro a quello Nord - la Catalana ha centrato l’obiettivo del salto di categoria ed è approdata in quella massima serie dov’è raggiungerà i rossoblù del Cagliari, in A ormai da tre stagioni e oggi vittorioso per 1-4 e 2-7 in casa del Padova.

Gli algheresi hanno centrato la promozione aggiudicandosi la serie playoff al meglio delle cinque partite con il Verona. Dopo aver vinto 5-4 e 3-1 i primi due incontri, giocati a Maria Pia lo scorso weekend, la Catalana è volata in Veneto, dove ieri aveva perso gara3 9-2 ma oggi si è riscattata aggiudicandosi in rimonta, per 5-6, la decisiva gara4. Contini e compagni, sotto 5-0 dopo la prima ripresa, hanno colmato il gap grazie a un’eccellente prestazione sul monte di Yovany D’Amico e ai punti siglati da Leonardo D’Amico e Francisco Riesta nell’ultimo inning.

Meno fortunata la trasferta a Grosseto della Shardana Iglesias, che dopo essere stata battuta 0-22 in casa lo scorso weekend, è stata eliminata dai playoff della C di baseball dai toscani, oggi vittoriosi per 13-3.

Softball. Dopo la gioia per promozione conquistata dalla Supramonte lo scorso weekend, tornata in A2 dopo un anno in B, il movimento del “batti e corri” sardo deve oggi incassare la retrocessione del Nuoro, che disputerà la prossima stagione in serie B dopo aver perso la serie playout di A2 contro le Nuove Pantere Lucca. Una settimana fa, in trasferta, le nuoresi avevano perso gara1 6-2 e vinto il secondo match 2-9. Ieri, a Nuoro, copione simile: dopo la sconfitta per 8-12 nel terzo match della serie, avevano riaperto i conti imponendosi 12-2 in gara4, ma la “bella”, giocata oggi, è finita 4-6 e il successo delle toscane ha condannato le barbaricine.

