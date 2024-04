Cagliari e Catalana Alghero sono pronti a disputare in trasferta i doppi incontri valevoli per la seconda giornata della Serie A di baseball.

Nel girone C, i rossoblù faranno visita al Ronchi dei Legionari per un doppio incontro che inizierà alle 15 di domani e proseguirà, col secondo match in notturna, a partire dalle 20. Lo scorso weekend i cagliaritani avevano pareggiato a Iglesias col Padova (5-12 e 17-12), mentre il Ronchi aveva incassato una doppia sconfitta sul diamante del Rovigo (9-4 e 10-5).

La neopromossa Catalana Alghero, che nel giorno dello storico debutto nella massima serie era stata battuta per due volte dall’Oltretorrente (8-14 e 1-6), scenderà in campo domenica, a partire dalle 10.30, sul diamante del Codogno, che nella prima di campionato aveva pareggiato a Reggio Emilia coi Rays (8-11 e 7-1).

Ai nastri di partenza della A2 di softball riecco la Supramonte, neopromossa dopo una stagione in serie B. Il sodalizio orgolese esordirà in trasferta, alle 10 di domenica, in casa del Rovigo.

© Riproduzione riservata