Nella serie B di baseball, buona la prima per la vice capolista Catalana Alghero, impegnata nella sfida interna con la prima della classe del girone A, Milano 1946. A Sassari, gli algheresi hanno vinto gara1 6-5 grazie alla battuta valida walk off di Eliezer D’Amico, che ha permesso a Marco Cugia di siglare il punto della vittoria di un incontro in cui le due formazioni erano appaiate sul 3-3 a a inizio ottavo inning e sul 5-5 a metà della nona ripresa. Il secondo incontro, invece, si giocherà alle 10.30 di domani, sempre sul diamante di Predda Niedda.

Softball. Nel frattempo, in A2 di softball, il Nuoro ha fatto gli onori di casa con le Bulls Rescaldina, che hanno vinto gara1 per 6-12 e il secondo per 3-7.

Domani. Dopo la sconfitta incassata a Poviglio (11-1 al 7º per “manifesta inferiorità” e 7-4), domani il Cagliari Baseball tornerà in campo per disputare il doppio incontro valevole per la 3ª giornata della Poule Salvezza di Serie A.

Gli uomini di Walter Angioi saranno ancora impegnati in trasferta, stavolta sul campo del Codogno, dove disputeranno due match con inizio alle 10.30 e alle 15. I cagliaritani arrivano all’appuntamento al quarto posto nel girone H con una vittoria in quattro gare, i lombardi sono invece secondi nel girone I con due vittorie su due.

