“È stato molto bello giocare la finale contro mia sorella, abbiamo dato il massimo e sono contenta di aver vinto questo torneo. Non è mai facile giocare contro Marcella, perché anche provando a vederla come un’avversaria come un’altra non sarà mai completamente così, però ci abbiamo provato entrambe e sono soddisfatta così”. Così, Barbara Dessolis commenta il successo nei Campionati Sardi Assoluti di tennis-Trofeo Karasardegna.it, disputato sui campi in green set del Tc Terranova. La portacolori del Tc Cagliari porta a sei i titoli regionali, essendo arrivata a Olbia con già in bacheca i tre titoli dell'edizione 2019 e il doppio misto 2017.

In doppio. E se in singolare le sorelle Dessolis si sono sfidate, in doppio hanno fatto fronte comune, vincendo: “È stato emozionante giocare il doppio con mia sorella e vincere con lei”, prosegue Barbara, che conclude: “Spero di tornare a giocare il doppio con lei, perché mi piace molto e di vincere ancora tornei insieme”. E ora, occhi puntati sul 2022, che affronterà partendo dalla posizione 1299 Wta, unica tennista sarda in classifica mondiale.

