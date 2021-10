Si apre all'insegna del britannico Connor Bainbridge, la nuova edizione del Sardinia Grand Slam, terza tappa delle KiteFoil World Series in corso a Cagliari fino a domenica. Nel giorno del suo ventottesimo compleanno, il leader si è regalato una prima giornata da incorniciare: per lui, due vittorie nelle cinque regate davanti alla forte concorrenza francese e a dispetto di condizioni meteo impegnative per tutti i kiters in gara.

Maestrale impetuoso. Il forte vento di maestrale ha infatti imposto ai concorrenti una prova molto fisica e di resistenza, che Bainbrige ha associato alla tenacia e costanza nei piazzamenti. Oltre ai due successi di giornata, ha firmato anche un secondo, un terzo e quinto posto che lo proiettano in cima alla classifica maschile con 7 punti, quattro in meno rispetto al campione in carica Axel Mazella. Terza posizione provvisoria per Theo De Ramecourt. Il primo italiano è Mario Calbucci, 7°. Daniele Pischedda, unico sardo in gara, è 34°.

Il britannico. «Sono felicissimo della mia prima giornata», il commento di Bainbridge, «ho commesso un solo errore nella quarta regata. In passato non ero fortissimo in condizioni di forte vento, ma ora riesco ad andare più forte e sto raccogliendo i frutti del duro allenamento. Credo che nei prossimi giorni ci saranno condizioni differenti, io farò del mio meglio, confidando in un bel risultato».

La flotta femminile. La Francia si rifà nella flotta femminile, dove occupa l'intero podio con Poema Newland, tra le atlete più attese, Jessie Kampman e Lauriane Nolot. Quinta la prima delle italiane, Tiana Laporte.

