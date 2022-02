E’ grande bagarre in Eccellenza. Le prime vincono tutte. Quattro squadre racchiuse in due punti. Avanza anche la Nuorese.

Vittoria al fotofinish. La capolista Ilva ha battuto il Monastir 2-1 con reti di Molina al 18’ e Aiana al 92’. Rinino aveva pareggiato al 62’. Non molla la Ferrini che rifila un poker al Guspini. Marcature di Fabio Argiolas (doppietta), Usai e D’Agostino. L’Ossese ha piegato (3-1) il Ghilarza. Le reti di Madeddu, Zinellu e Guele per i bianconeri. Per gli ospiti Mattia Caddeo. Vince (4-1) anche il Taloro contro la cenerentola Asseminese. A segno Secchi, Pusceddu, Falchi e Fois. Con reti di Piredda e Ragatzu la Nuorese batte (2-0) il Castiadas.

La rimonta. Il Sant’Elena supera (3-2) in rimonta il Li Punti. Apre Cadoni, rispondono Asara e Madeddu per i sassaresi. Poi ci pensano Cogotti e Pilosu. Altri tre punti d’oro per il Porto Rotondo che batte l’Idolo. Per la squadra di Marini i marcatori sono Ruzzittu (doppietta), Seddaiu, e Mulas. Il Budoni frena in casa del Bosa. Successo per 3 a 2 per i bosani. Fanelli, Tore Carboni e Marco Carboni per la squadra di casa, Santoro e Sorrentino per i biancocelesti.

Promozione. Quattro i recuperi in Promozione. Nel girone A, l’Atletico Cagliari ha battuto il Quartu 2000 per 3 a 1. Per i cagliaritani a segno Marini, Sanyang e Suella. Inutile la rete di Mingoia per i biancoverdi. Vittoria (1-0) preziosa della Fermassenti contro l’Andromeda. Il Villamassargia supera (2-1) il Gonnosfanadiga. Nel girone C, in corso Porto Torres-Oschirese (3-1).

