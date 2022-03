L’equilibrio regna sovrano nel campionato di serie D regionale di basket.

La costante. È il San Salvatore Selargius che, tra le mura di casa, supera anche la Nautilus Coral Alghero, una delle formazioni più in forma del momento, per 59-50. Partita che, alla vigilia, si preannunciava equilibrata e di fatto, mantiene i propositi nel primo quarto (chiuso 14 pari). Nella seconda frazione, però, i selargini aumentano i giri del loro motore e attuano il break che, alla fine, si rivelerà decisivo (25 a 9), andando al riposo sul 39-23. Al rientro dal riposo lungo, la Coral cerca di accorciare il divario, ma il margine al 30’ rimane quasi immutato (52-37). Negli ultimi 10’ gli algheresi continuano ad accorciare, ma la formazione di casa controlla e chiude con la vittoria che blinda il primato. Miglior realizzatore della gara è Del Rio, della Coral, con 16 punti.

Equilibrio. Gli ultimi dubbi sul livellamento della classifica, verso le prime posizioni, sono stati scacciati nello scorso weekend. La nuova seconda in classifica, infatti, è Sennori, che espugna il parquet dell’Astro, ancora orfano di Cicotto, per 54-63. Partita sempre guidata dal quintetto allenato da Gabriele Piras, trascinata dai 23 punti di Merella. Il balzo più grande in classifica, però, lo effettuano Elmas e San Sperate, ora in quarta posizione a pari punti. I masesi vincono nettamente sul campo dell’Oristano Basket per 42-76. Contesa già indirizzata verso Elmas all’intervallo (21-40). Di Elmas è anche il top scorer della partita, Salis, con 15 punti. Netta vittoria casalinga, invece, di San Sperate, trascinata dai 21 punti di Puddu, contro l’Azzurra (93-67). Per il San Sperate è la quarta vittoria di fila.

La rimonta. La sfida più spettacolare del weekend, sotto il profilo delle emozioni, è stata senza dubbio quella tra Genneruxi e Carbonia, che ha visto la vittoria dei cagliaritani per 69-67. Contesa in bilico nei primi due quarti (29-28 all’intervallo). I “miners” sembrano prendere il largo nel corso del terzo quarto, chiuso sul +7 (40-47) e raggiungendo il +14 a 4’ dalla fine. Negli ultimi minuti di gara, però, il quintetto di casa cerca il tutto per tutto, aumenta l’intensità e arriva ad avere l’ultimo possesso per il potenziale sorpasso a pochi secondi dalla fine: possesso vincente, grazie a Casula che da 3 punti realizza il definitivo sorpasso. Miglior marcatore della partita è Fancello, sempre per il Genneruxi, con 19 punti.

