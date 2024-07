L'Esperia va avanti nel segno della continuità. In vista della prossima stagione, che vedrà i granata ancora protagonisti nel campionato di Serie B Interregionale di basket maschile, la dirigenza granata ha deciso di ripartire da due giocatori chiave dell'ultima stagione: il pivot Thiam e l'ala Potì.

Senegalese, classe 1998, Thiam è arrivato a Cagliari lo scorso novembre in sostituzione di Spizzichini. Capace di trovare l'intesa coi compagni in tempo record (30 punti già all'esordio contro L'Aquila), il centro si è rivelato una pedina chiave dello scacchiere di coach Manca, cui ha offerto quasi 12 punti di media a partita.

Discorso simile per il salentino Potì, che dopo aver patito un infortunio al polso nella prima parte di stagione, è cresciuto alla distanza offrendo un solido contributo nella strada verso la salvezza. Per lui 11 punti di media in 24 apparizioni sul parquet.

Tra i confermati, inoltre, ci sono diversi giocatori locali dello "zoccolo duro" capace di riportare l'Esperia nei campionati nazionali: dai playmaker Sanna e Cabriolu, alle ali Locci e Picciau. E nel gruppo potrebbero esserci ancora Floridia e Villani, che però dovranno fare i conti con i crescenti impegni extra basket.

Per quanto riguarda le novità, il primo innesto potrebbe essere un'ala forte di fisicità ed esperienza, con caratteristiche complementari tecniche rispetto a quelle di Potì e Thiam. Andato via Kucan, si lavora anche sul nuovo straniero, che potrebbe essere una point guard o una guardia tiratrice pura.

